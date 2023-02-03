В ДНР сообщили, что Киев в спешке стягивает допрезервы под Артемовск

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Украинские власти с вечера четверга, 2 февраля, начали в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника врио главы ДНР Пушилина Игоря Кимаковского.

Он добавил, что пока не наблюдается отвода украинских войск из Артемовска. Вместе с тем, по словам Кимаковского, российские бойцы продолжают наступательные действия.

"По данным разведки, есть информация, что в Киеве идет борьба: отводить войска из Артемовска или нет", – поделился советник врио главы ДНР.

Ранее Кимаковский сообщил, что российская армия близка к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. По его словам, артиллерия России держит под контролем все подходы к городу.

До этого СМИ сообщали о том, что американские и европейские чиновники предсказали ВСУ скорое отступление из Артемовска. Также, по мнению неназванных чиновников, поставляемое Западом оружие не предоставит Киеву преимущества.

В ДНР заявили, что Артемовск находится в оперативном окружении

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