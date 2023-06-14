Россия уничтожила почти все БМП Bradley ВСУ – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская армия потеряла большую часть БМП Bradley из-за просчетов Запада в отношении российских военных, сообщает издание InfoBRICS.

"Украинское наступление идет, но Киев не достиг практически никаких видимых успехов. Напротив, в социальных сетях распространились изображения уничтоженных танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley, используемых украинскими войсками. По этой причине некоторые эксперты предсказывают поражение Украины и очередной геополитический провал НАТО", – указывается в публикации.

Эксперты выделили две причины, почему произошел такой сценарий. Во-первых, Киев и его союзники недооценили способности российской армии. Во-вторых, Украина и Запад возложили завышенные ожидания на поставленную технику и подготовку в странах Североатлантического альянса.

В Брюсселе и Киеве ожидали, что России не хватит военного потенциала, командующим страны – необходимой связи для координации сложных операций, солдатам – подготовки и морального духа, однако этого не произошло, резюмирует автор. По мнению аналитика, это и объясняет потерю большей части бронемашин ВСУ.

Ранее в СМИ сообщалось, что ВСУ лишились большей части БМП Bradley при контрнаступлении. По данным прессы, группа украинских солдат заявили, что из девяти машин шесть оказались разбиты, однако одна осталась невредимой.

9 июня Владимир Путин заявил о начале украинского наступления. Он уточнил, что об этом говорит применение стратегических резервов.

При этом президент РФ отметил, что все попытки контрнаступления, которые были предприняты Киевом, оказались провальными. Он подчеркнул, что наступательный потенциал у ВСУ все еще сохранился.

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