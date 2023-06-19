Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по местам хранения иностранной техники ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России нанесла ракетный удар по местам хранения техники иностранного производства, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", – указано в уведомлении.

Ранее ВС РФ нанесли удар по местам производства украинских ударных беспилотников. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, цель удара была достигнута.

До этого он рассказал, что ВС РФ высокоточным оружием нанесли удары и поразили сосредоточение резервов ВСУ и иностранных наемников. Кроме того, были уничтожены склады вооружения и иностранной военной техники.

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