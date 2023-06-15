ВС РФ нанесли удар по местам производства украинских ударных беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские бойцы атаковали высокоточным оружием по местам производства украинских ударных беспилотников. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов", – отметил он.

По словам Конашенкова, цель удара была достигнута, объекты уничтожены.

Ранее представитель российского военного ведомства рассказал, что ВС РФ высокоточным оружием нанесли удары и поразили сосредоточение резервов ВСУ и иностранных наемников. Кроме того, были уничтожены склады вооружения и иностранной военной техники.

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