Армия России поразила склады боеприпасов и военной техники в результате ночного удара

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России нанесла удары высокоточным оружием по складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены", – отметил он.

Представитель военного ведомства подчеркнул, что снабжение группировок ВСУ было нарушено.

Кроме того, по словам Конашенкова, ВСУ в течение суток предприняли попытки наступления на южнодонецком и запорожском направлениях. Российские войска отразили четыре атаки в районе Времевского выступа. Уточняется, что украинская армия задействовала силы до двух батальонных тактических групп, усиленных танками.

Накануне в Минобороны заявили, что ВСУ предприняли попытку пролома российской обороны для выхода к морю. Армия Россия успешно отразила атаку. Отмечается, что важную роль в отражении наступления сыграли военные 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии.

Шойгу поручил ускорить поставки в зону СВО всех видов военной техники