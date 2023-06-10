Военный аэродром ВСУ в Миргороде получил повреждения

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военный аэродром, расположенный в городе Миргород, получил повреждения. После там вспыхнул пожар, передает РИА Новости со ссылкой на главу украинской военной администрации Полтавской области Дмитрия Лунина.

Помимо самого аэродрома, повреждения получила военная техника, которая находилась на нем. По словам Лунина, вспыхнувшее возгорание удалось частично локализовать.

"В районе военного аэродрома "Миргород" есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники", – заявил глава военной администрации.

Экстренные службы приступили к ликвидации последствий обстрелов военного аэродрома. Они начали перевозить технику в безопасные места.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ сорвали попытки атаки украинских штурмовых групп в районе населенного пункта Торское в ДНР и Серебрянского Лесничества. По словам начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука, на краснолиманском направлении российские силы ликвидировали две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

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