На Западе признали значительные потери ВСУ в технике – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны"

Украинские войска потерпели существенные потери в боевой технике во время контрнаступления. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Они назвали такие потери значительными. По словам одного из чиновников, пока непонятно, могут ли быть проводимые ВСУ операции подготовкой к главному наступлению. На Западе полагают, что украинские войска могут попытаться перерезать пути снабжения Крыма. Согласно сообщению американского Института изучения войны, контрнаступление станет одной крупномасштабной кампанией.

"Скорее всего, оно будет состоять из множества операций разного масштаба и интенсивности в разных местах в течение многих недель", – указали эксперты.

До этого СМИ сообщали, что дальнейшая финансовая и военная помощь Киеву со стороны Вашингтона будет зависеть от результатов контрнаступления ВСУ. По данным прессы, от успехов контрнаступления зависит и глобальная репутация американского президента Джо Байдена.

Ранее СМИ также отметили, что Вооруженные силы Украины терпят значительные потери в тяжелой технике и военных при наступлении. Пресса указала, что украинские войска уже потеряли несколько полученных американских транспортных средств (MRAP), которые защищают от мин.

ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с утра 4 июня. В Минобороны заявили, что противник в нем задействовал шесть механизированных и два танковых батальона.

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