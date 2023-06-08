Западные СМИ заявили о начале контрнаступления ВСУ

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины началось, оно уже в активной фазе. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на собственный источник.

"Два украинских официальных лица, в том числе источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, подтвердили ABC News, что ведется активная фаза украинского контрнаступления", – отметил телеканал.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что запланированное контрнаступление Вооруженных сил Украины еще не началось.

6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в течение трех суток предприняли обещанное наступление на разных участках фронта. По его словам, 4 июня украинская армия силами 23-й и 31-й механизированных бригад пыталась наступать на пяти направлениях, но успеха не добилась.

Глава Минобороны отметил, что попытки наступления ВСУ были сорваны, противник остановлен. Украинские части не добились своих целей и понесли "значительные и несопоставимые потери".

ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с утра 4 июня. В Минобороны заявили, что противник в нем задействовал шесть механизированных и два танковых батальона.

Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону ВС РФ на запорожском направлении 8 июня