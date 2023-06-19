ВСУ обстреляли село Пороз в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Под обстрел украинской армии попало село Пороз Белгородской области, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"После подомового обхода незначительные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: посечены фасады и крыши, выбиты окна", – написал он.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Соболевка Валуйского городского округа Белгородской области. Как уточнил Гладков, в результате обстрела никто не пострадал, была повреждена кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия.

До этого Гладков рассказал, что украинская армия за сутки выпустила по городу Валуйки 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов "Града". На данный момент известно о 8 пострадавших.

Обстрел ВСУ привел к разрушению дома в селе Новая Таволжанка в Белгородской области