ВСУ обстреляли Соболевку в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Армия Украины обстреляла село Соболевка Валуйского городского округа, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Из ствольной артиллерии обстреляли Соболевку Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия. Подомовой обход территории продолжается", – написал он.

Ранее Гладков рассказал, что украинская армия за прошедшие сутки выпустила по городу Валуйки 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов "Града". На данный момент известно о 8 пострадавших.

Как уточнил губернатор Белгородской области, под обстрел украинской армии также попал хутор Балки Шебекинского округа. Пострадавших в результате происшествия не выявили. Однако осколками снаряда было повреждено остекление в одном частном домовладении, а также линия электропередачи.

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