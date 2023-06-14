Два жителя деревни Грудской Брянской области пострадали при обстреле ВСУ

Фото: телеграм-канал AV БогомаZ

В деревне Грудская Брянской области в результате украинского обстрела пострадали два местных жителя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что пострадавших уже госпитализировали в Севскую районную больницу. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

До этого 14 июня ВСУ обстреляли село Соболевка Валуйского городского округа Белгородской области. Местные жители не пострадали, но повреждения получили несколько частных жилых домовладений.

Между тем Владимир Путин ранее допустил, что Россия может создать "санитарную зону" на Украине, если ВСУ продолжат наносить удары по регионам РФ. По его словам, после этого украинские снаряды просто не будут долетать до России.



Песков прокомментировал слова Путина о создании "санитарной зоны" на Украине