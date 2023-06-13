Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине при продолжении обстрелов РФ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Москва рассмотрит вопрос создания специальной "санитарной зоны" на территории Украины в случае, если обстрелы российских регионов продолжатся. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами, сообщает ТАСС.

Он отметил, что есть несколько способов борьбы с прилетами снарядов, один из них – повышение эффективности контрбатарейной борьбы. При этом в таком случае полностью исключить обстрелы не получится. Другой вариант – создать зону, через которую снаряды ВСУ не смогут долетать до РФ.

"Если это (обстрелы. – Прим. ред.) будет продолжаться, тогда мы должны будем <...> создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию", – сказал президент.

По его словам, обстрелы российских территорий со стороны ВСУ являются попыткой отвлечь ВС РФ с критически важных для Киева направлений. Говоря об атаках на Белгородскую область, глава государства признал, что эту проблему можно было предвидеть, он пообещал ее решить.

"Мы должны обезопасить наших граждан. Здесь о чем можно говорить? Конечно, нужно укреплять границу. <...> Этот процесс идет, идет достаточно быстро, эта задача тоже будет решена", – подытожил Путин.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что киевский режим использует диверсионно-разведывательные группы и пособников из числа россиян и украинцев для терактов на объектах транспорта. По его словам, целью противника является нарушение транспортного сообщения в РФ, особенно вблизи зоны СВО.



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