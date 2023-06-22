В МИД РФ заявили, что размещение войск НАТО на Украине станет исторической ошибкой США

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Россия предостерегает США от размещения войск НАТО на украинской территории. Если Североатлантический альянс пойдет на этот шаг, это будет исторической ошибкой, отметил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире RT International.

Дипломат объяснил, что Россия обращается к США, поскольку понимает, что именно они контролируют Альянс. Он подчеркнул, что все главные решения военно-политического блока принимаются в Вашингтоне.

"Это будет огромной исторической ошибкой. <...> Так что мы решительно предостерегаем Вашингтон от дальнейших неудач, от дальнейших ошибок, которые могут иметь опасные последствия. Никаких войск НАТО на Украине", – резюмировал Рябков.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО может объявить себя стороной украинского конфликта, чтобы спасти Киев после провала контрнаступления ВСУ. По его словам, украинская армия находится в критическом положении, а Запад не хочет признавать поражение в конфликте с Москвой. Поэтому, считает полковник, США могут пойти на еще большую эскалацию конфликта.

До этого бывший генсекретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен также предупреждал, что страны НАТО могут ввести свои войска на Украину для непосредственного участия в конфликте.



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