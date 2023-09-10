Итоговая декларация саммита G20 разрушила планы Шольца о "пощечине" России – СМИ

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Итоговая декларация саммита G20 в Нью-Дели, не содержащая осуждения Москвы, нарушила планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощечину" России. Об этом пишет немецкая газета Zeit.

Издание напоминает, что год назад на саммите G20 на Бали была принята декларация, в которой осуждалась спецоперация РФ на Украине. Ее принятие на Западе называли "звучной пощечиной" России и писали об изоляции Москвы.

"Шольц говорил о том, что произошло важное прояснение в решающий момент этого конфликта. Теперь он признает то, что уже невозможно скрывать", – пишут журналисты.

Нынешняя же декларация G20 не содержит осуждения России – и Шольцу остается признать, что момент не был "решающим", а "прояснения" не произошло, резюмируется в материале.

Британская газета Financial Times также отмечает, что декларация G20 стала ударом Западу из-за отсутствия консенсуса по Украине. Формулировки итоговой декларации G20, посвященные украинскому конфликту, говорят об отсутствии единой позиции в поддержку Киева среди западных стран.

Ранее сообщалось, что журналисты со всего мира, освещавшие саммит G20 в Нью-Дели, фотографировались с флагом России. На площадку саммита "Большой двадцатки" российский флаг принесла журналистка Екатерина Надольская. Она поделилась, что была удивлена тем, как жители Индии поддерживают Россию и уважают российского лидера Владимира Путина.