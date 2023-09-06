Кулеба заявил, что Киев не будет использовать ракеты Taurus за пределами Украины

Фото: AP Photo/Sophie Garcia

В случае поставок ВСУ ракет большой дальности Taurus Киев не будет их использовать за пределами Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина не будет использовать крылатые ракеты Taurus за пределами международно признанных границ нашей страны", – заявил он в эфире телеканала Welt.

Кулеба также отметил, что решение о поставках ракет зависит только от канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он высказал надежду, что Taurus прибудут на Украину не спустя несколько месяцев, а уже в ближайшее время.

Вместе с тем дипломат, коснувшись темы переговоров с РФ, добавил, что Украина "не отдаст ни одного квадратного метра своей территории".

Ранее СМИ, ссылаясь на источник, приближенный к немецким властям, заявили, что ФРГ в ближайшее время объявит о поставках крылатых ракет Taurus Украине. Решение об этом одобрило командование ФРГ. По информации источника издания, сейчас вопрос о поставках Германия прорабатывает совместно с США.



Российская ПВО уничтожила 33 беспилотника ВСУ за сутки