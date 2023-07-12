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Военная помощь Запада Киеву приносит только гибель украинских граждан. Об этом в беседе с RT сообщил политолог Александр Дудчак, комментируя заявление замминистра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Зеленскому следует быть более благодарным за поставки вооружений.

До этого Уоллес заявил, что киевские власти должны быть более благодарными Западу за поддержку в конфликте. Сообщив о полученном от президента Украины Владимира Зеленского списке необходимых вооружений, замминистра обороны Соединенного Королевства произнес фразу: "Вы знаете, мы не Amazon".

"Они так нафаршировали Украину оружием по самые уши. Мало ли, чего хочет Украина. Без этой "помощи" уже бы давно мир наступил. Но, к сожалению, западные страны продолжают уничтожать Украину. Они делают все возможное, чтобы Украина прекратила свое существование", – сказал Дудчак.

По мнению политолога, если бы Запад не поддерживал Украину, конфликт бы давно завершился. Он также отметил, что его прекращение позволило бы сохранить несколько тысяч жизней. Однако, уверен Дудчак, Зеленскому "мало крови".

Вместе с тем эксперт добавил, что западным лидерам не нравится, когда президент Украины подает голос. Их, считает политолог, раздражают замечания и прошения Зеленского.

Ранее СМИ, ссылаясь на осведомленные источники, заявили, что Киев запросил у Берлина ракеты Taurus дальностью 500 километров, которые могут долететь до Москвы. При этом власти Германии, по информации издания, не спешили с отправкой вооружений, опасаясь того, что Киев использует ракеты для эскалации конфликта.



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