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Пока украинские военные умирают на поле боя, президент Украины Владимир Зеленский распродает государственные земли. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

По его словам, украинский лидер использовал действующий конфликт, чтобы заняться продажами.

"Более 3 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель теперь принадлежат компаниям, базирующимся в западных налоговых убежищах", – написал депутат в Twitter.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Соединенные Штаты собираются пожертвовать Владимиром Зеленским ради сокрытия своих преступлений, связанных с диверсиями на "Северных потоках".

До этого экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что на Украине число недовольных некомпетентностью действующего президента и провалами украинской армии становится все больше.