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Соединенные Штаты собираются пожертвовать президентом Украины Владимиром Зеленским ради сокрытия своих преступлений, связанных с диверсиями на "Северных потоках". С таким заявлением выступил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью на YouTube-канале Stephen Gardner.

По его словам, американские власти понимают, что Украина не добьется каких-либо успехов в конфликте с Россией. В связи с этим Вашингтон старается переложить вину за диверсии на Киев, сообщая определенную информацию об этом теракте американским СМИ.

Макговерн также допустил, что в дальнейшем США могут подставить украинскую сторону и в ситуации с разрушением Каховской ГЭС. Тем самым Вашингтон попытается скрыть свои преступления и минимизировать вероятность ядерного конфликта с РФ, заключил эксперт.

Украинские силы разрушили дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

По последним данным, число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 80, всего с затопленных территорий области было эвакуировано 7,1 тысяча человек.