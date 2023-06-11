СМИ рассказали об ожиданиях чиновников в США и Европе от контрнаступления Украины

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Под успехом контрнаступления ВСУ в Соединенных Штатах и Евросоюзе будут считать оттеснение российских войск с "ключевых территорий" либо нанесение такого удара, который заставит РФ задуматься о перспективах спецоперации. Об этом изданию The New York Times сообщили американские и европейские чиновники, пожелавшие остаться инкогнито.

Вместе с тем политики считают маловероятным, что украинская армия во время контрнаступления сможет выйти к границам 24 февраля прошлого года.

Наиболее вероятным сценарием чиновники ЕС и США считают ситуацию, когда ВСУ смогут одержать небольшие победы на начальном этапе. При этом провальным контрнаступлением будет считаться сценарий, при котором Украина не сможет занять ни одного города и сохранится действующая линия соприкосновения.

Ранее издание Politico сообщало, что Вооруженные силы РФ успешно отражают контрнаступление украинских войск. Журналисты указали на тот факт, что в Сети появляется множество фотографий с уничтоженной западной техникой, которая применяется ВСУ во время наступления.

До этого сообщалось, что дальнейшая финансовая и военная помощь Киеву со стороны Вашингтона будет зависеть от результатов контрнаступления ВСУ.

Путин заявил о начале наступления ВСУ