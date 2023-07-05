В Минобороны опровергли оценку британского адмирала по потерям бронетехники РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Данные британского адмирала Тони Радакина по потерям бронетехники РФ в зоне спецоперации не соответствуют действительности, они призваны "выбить" деньги для покупки новой техники для Вооруженных сил Великобритании взамен поставляемых Украине старых образцов. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

"Опубликованные FT оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими вооруженными силами "половины своей боеспособности" обескураживают вселенским масштабом вранья", – подчеркнули в ведомстве.

Такие выводы, продолжили в МО, происходят на фоне стенаний других британских военачальников, в том числе министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, о сильном опустошении собственных запасов оружия и сотнях единиц техники, отправленных для украинского контрнаступления. Однако, отметили в ведомстве, эти вооружения неожиданно сгорели, "едва соприкоснувшись с якобы потерявшей боеспособность российской армией".

"Да и перехваленные крылатые ракеты Storm Shadow все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, к сожалению, вызывая жертвы среди мирного населения", – отметили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что весь поставленный Украине металлолом после переплавки может послужить новым регионам РФ сырьем во время восстановительных работ. Остается еще одна проблема – как убедить европейских граждан, что в поставках оружия Киеву есть какой-то смысл, заключили в министерстве.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация закончилась бы через несколько дней, если бы Вашингтон и его союзники прекратили поставки оружия на Украину. По его словам, любое противостояние может подойти к финалу либо очень быстро через мирные переговоры, либо по сценарию Хиросимы и Нагасаки с жертвами свыше 300 тысяч мирных людей.

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