Правительство ФРГ объявит о поставках Киеву ракет Taurus в ближайшее время – СМИ

Фото: South Korea Defense Ministry via AP

Кабмин ФРГ объявит об отправке на Украину крылатых ракет Taurus в ближайшее время. Об этом пишет T-online со ссылкой на источник, приближенный к власти Германии.

В материале отмечается, что в настоящий момент правительство страны прорабатывает вопрос поставки ракет с союзниками, прежде всего с Соединенными Штатами. В свою очередь, командование ВВС ФРГ одобрило такое решение.

В июле министр обороны ФРГ Борис Писториус говорил, что Берлин не планирует поставлять крылатые ракеты Киеву. При этом он отверг критику в адрес Германии и заявил, что страна занимает второе место по поставкам вооружения на Украину после США. По его мнению, противовоздушная оборона Киева не смогла бы существовать без Берлина.

Позднее издание Spiegel сообщило, что Германия отправила на Украину два зенитных ракетных комплекса Patriot. Также ВСУ переданы 10 вездеходов Bandvagn 206 и 6 тысяч дымовых снарядов.



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