Германия передала Украине два ЗРК Patriot – СМИ

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ФРГ отправила на Украину два зенитных ракетных комплекса Patriot. Об этом пишет Spiege, ссылаясь на правительство Германии.

Также Киеву переданы 10 вездеходов Bandvagn 206, 6 тяжелых грузовиков с прицепами и 6 тысяч дымовых снарядов. Кроме того, Германия отправила для ВСУ пулеметы, тактические очки, бинокли и оборудование для разминирования.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не сможет заменить каждый танк Leopard, который потеряла Украина в ходе своего контрнаступления. Однако он заверил, что Берлин будет и дальше поддерживать Украину и пообещал, что ВСУ получат в распоряжение более 100 танков Leopard до конца текущего года.

Согласно подсчетам The New York Times, ВСУ лишились до 20% вооружений только за первые две недели контрнаступления.

Позднее стало известно, что военно-промышленный концерн Германии Rheinmetall выкупил у Бельгии 50 танков Leopard 1 для их передачи Киеву.



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