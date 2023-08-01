В Германии заявили, что ВСУ используют западную технику не по назначению

Фото: телеграм-канал "Пером и Шпагой"

Украина использует военную технику Запада не по назначению. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на заявление журналиста Bild Джулиана Репке, прокомментировавшего захват войсками РФ шведской БМП CV90.

По словам публициста, Швеция действительно оказывает Украине военную поддержку, поставляя вооружения и технику. С начала спецоперации шведские власти поставили Киеву военной помощи более чем на 1,5 миллиарда долларов.

Помимо этого, военнослужащие Украины прошли на полигонах Швеции обучение. Инструкторы отмечали, что обучение по стандартам НАТО дается им сложно, однако подчеркивали сообразительность и упорство солдат.



Репке же считает, что ВСУ подводят военную технику "слишком близко" к передовой, что провоцирует ее уничтожение российскими военными. Реакция пользователей на публикацию журналиста оказалась отрицательной, а пост впоследствии был удален.

Ранее военнослужащие 20-й армии ЗВО в ходе боев с украинскими войсками на краснолиманском направлении захватили шведскую БМП CV-90. Подобная модель стала первой добытой в зоне СВО. Согласно данным на БМП, она была произведена в 2018 году.



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