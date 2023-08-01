Герасимов проверил передовой пункт управления войск на запорожском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов побывал на передовой на запорожском направлении и проверил пункт управления группировки войск. Об этом Минобороны России сообщает в своем телеграм-канале.

"На командном пункте глава Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на Ореховском тактическом направлении", – указано в сообщении.

В ходе работы Герасимов обратил внимание на своевременное выявление сил противника и нанесение по нему превентивных ударов. Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ отметил важность ведения контрбатарейной борьбы.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы России в разы нарастили интенсивность ударов по военным объектам Украины, которые связаны с терактами в РФ. По его словам, Киев сконцентрировался на терактах в России из-за неудачного контрнаступления.

Шойгу также проинформировал, что украинская армия потеряла 20 824 военнослужащих и 2 227 единиц различного вооружения за июль.



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