В Британии утилизировали танки Challenger 2 вместо передачи их Киеву – СМИ

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Великобритания уничтожила десятки танков Challenger 2, которые можно было бы направить в качестве военной помощи на Украину. Об этом пишет издание The Times.

В издании уточняют, что решение об утилизации техники было принято в связи с тем, что она "не подлежит ремонту".

"Минобороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Вооруженных сил Украины. Утилизировано 43 танка Challenger 2", – указано в материале.

По данным газеты, уничтожение танков стоило британским налогоплательщикам миллионы фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что ВС РФ захватили на запорожском направлении танк AMX-10 французского производства. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что танк находится на ходу и в очень хорошем состоянии.

До этого сообщалось, что власти США планируют начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре. По данным газеты Politico, США в августе планируют отправить несколько танков этого типа в Германию на модернизацию.



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