Рогов заявил, что ВС РФ захватили на запорожском направлении французский танк AMX-10

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) РФ захватили на запорожском направлении танк AMX-10 французского производства. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На запорожском направлении наши ребята захватили колесный танк AMX-10 RC в очень хорошем состоянии, он на ходу", – цитирует его ТАСС.

При этом обстоятельства, при которых бронеавтомобиль был обнаружен российскими военными, Рогов не уточнил.

Ранее он заявил о ликвидации цеха завода "Запорожсталь" по ремонту украинской бронетехники на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Удар по цеху был нанесен ракетой "Искандер". Рогов также отметил, что сирена противовоздушной тревоги сработала в городе уже после взрыва.



США поставят Украине танки Abrams в сентябре 2023 года – СМИ