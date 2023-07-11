Германия подтвердила, что не будет отправлять ракеты дальнего действия на Украину

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Берлин не планирует поставлять крылатые ракеты Киеву, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Если это делают отдельные партнеры, это их суверенное решение. Мы не намерены менять нашу позицию", – заявил Писториус.

При этом министр отверг критику в адрес ФРГ и заявил, что страна занимает второе место по поставкам вооружения на Украину после США. По его мнению противовоздушная оборона Украины не смогла бы существовать без Берлина.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении передать Украине ракеты дальнего радиуса действия SCALP. Он отметил, что данные ракеты позволят Киеву наносить удары вглубь. При этом французский лидер выразил уверенность, что ракеты помогут Киеву "защищать свою территорию".

Позже в СМИ появились сообщения, что французские ракеты уже находятся на территории Украины.

Франция поставит Украине ракеты дальнего радиуса действия