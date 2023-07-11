Франция уже поставила Украине ракеты дальнего радиуса действия SCALP – СМИ

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Франция уже начала поставки Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP, сообщает агентство France-Presse (AFP).

"Первые ракеты были поставлены в тот момент, когда президент Франции Эммануэль Макрон об этом объявил", – заявили источники журналистов.

Ранее Макрон заявил о решении передать Украине ракеты дальнего радиуса действия SCALP. Он отметил, что данные ракеты позволят Киеву наносить удары вглубь.

При этом французский лидер выразил уверенность, что ракеты помогут Киеву "защищать свою территорию".

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