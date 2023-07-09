В Белом доме заявили, что Киев гарантировал неприменение кассетных бомб на территории РФ

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В Администрации США заявили, что Киев предоставил Вашингтону гарантии о неприменении американских кассетных боеприпасов на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Он отметил, что использование данных боеприпасов Украиной будет ограничено рядом условий.

"Одно из них – это то, что они (Вооруженные силы Украины. – Прим. ред.) не будут применять кассетные боеприпасы на российской территории, они будут применять их только на собственной территории, на которой у них будет мощный стимул ограничивать последствия для мирного населения, поскольку под угрозой будут находиться украинские граждане", – сказал Салливан.

Американская сторона предполагает, что решение о поставках кассетных боеприпасов не приведет к конфликту со странами-союзниками из НАТО, добавил помощник американского лидера.

"Я не считаю, что вы станете свидетелями разлада, раздора и разъединения в результате данного решения", – отметил Салливан.

Ранее Салливан в ходе брифинга подтвердил, что Соединенные Штаты передадут украинской армии кассетные боеприпасы. По его словам, Киев в письменном виде гарантировал, что будет снижать угрозы при применении таких снарядов.

Президент США Джо Байдена отмечал, решение о передаче Украине кассетных боеприпасов было принято из-за того, что и у Киева, и у США заканчивались обычные снаряды.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщал, что поставки такого вида боезарядов могут стать причиной роста эскалации.



МИД РФ прокомментировал решение США поставить кассетные боеприпасы Украине