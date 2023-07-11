Макрон принял решение о передаче Украине ракет дальнего радиуса действия

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Франция приняла решение о передаче украинской стороне ракет дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления, которое проводят Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона.

"Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине. При этом мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию", – заявил он перед началом саммита в Вильнюсе.

Он отметил, что данные ракеты позволят Киеву наносить удары вглубь.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил передачу Соединенными Штатами Украине кассетных боеприпасов. Он уточнил, что Киев будет использовать их только на своей территории.

Позже в Белом доме подчеркнули, что Украина предоставила Вашингтону гарантии, что не будет применять американские кассетные боеприпасы на территории РФ. Отмечалось, что использование данных боеприпасов Украиной будет ограничено рядом условий.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали отмечала, что Евросоюз поддержал поставки припасов Украине.



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