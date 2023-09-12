В Киеве потребовали от Германии поставить ВСУ ракеты Taurus

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ультимативной форме потребовал от немецкой коллеги Анналены Бербок передать украинской армии дальнобойные ракеты Taurus.

"Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время", – приводит Die Zeit слова Кулебы, обращенные к Бербок.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства, в свою очередь, объяснила решение не поставлять ВСУ данные ракеты опасениями Германии, что украинские военные будут наносить с их помощью удары вглубь России.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не планирует поставлять Украине ракеты дальнего радиуса Taurus вслед за США, которые могут принять решение о поставке дальнобойных ракет ATACMS украинской стороне.

До этого Кулеба заверил, что в случае поставок ВСУ ракет большой дальности Taurus Киев не будет их использовать за пределами Украины. Он также отметил, что решение о поставках ракет зависит только от канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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