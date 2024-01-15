РФ призвала коллег умершего в украинской тюрьме Лиры "возвысить голос"

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Россия призывает коллег латиноамериканского журналиста Гонсало Лиры, который скончался в украинской тюрьме, "возвысить голос" и защитить других людей, которые также находятся в заключении на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это нужно тем, кто еще жив и кто еще может бороться за правду, и это дань памяти погибшим мученической смертью во имя идеалов свободы", – передает ее слова сайт МИД РФ.

В министерстве также выразили соболезнования родственникам погибшего журналиста.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на то, что власти США и Чили, чьим гражданином был Лира, проигнорировали инцидент с гибелью журналиста. В МИД РФ напомнили, как долгое время чилийские власти не замечали просьб международных и местных правозащитников с требованием помочь Лире, а после и вовсе переложили ответственность на госдепартамент США.

При этом Захарова подчеркнула, что трагедия с Лирой вновь показала истинное лицо Запада, который, как она утверждает, только на словах выступает за свободу слова, а на деле действует лишь в своих интересах.

Ранее журналист Такер Карлсон сообщил, что Лира умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за преступление, связанное с критикой правительства президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, в Белом доме знали о пытках блогера, однако не предпринимали никаких действий, несмотря на его гражданство США.

Блогер был арестован на Украине в мае 2023 года. Служба безопасности страны тогда объяснила арест поддержкой им России.

