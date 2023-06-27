ООН выявила сильный рост нарушений закона украинскими силовиками

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Число нарушений по правам людей на свободу и безопасность значительно увеличилось со стороны украинской армии с 24 февраля 2022 года, следует из отчета Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) о задержании гражданских лиц на Украине.

Согласно материалам, было зафиксировано 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц (17 женщин, 57 мужчин и один мальчик). Некоторые из них представляли собой насильственные исчезновения, в основном совершенные правоохранительными органами или украинской армией, говорится в докладе.

Кроме того, в УВКПЧ выяснили, что десятки задержанных подвергались пыткам в скрытых изоляторах на Украине. В материалах также указано, что Киев заключил в тюрьму мирных жителей, которые занимались гуманитарной помощью на подконтрольной российской стороне территории.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что в РФ возбудили 32 уголовных дела по факту пыток российских военнослужащих в украинском плену. Согласно материалам омбудсмена за прошлый год, Москва оказала содействие в организации лечения и решении социально-бытовых вопросов 82 бойцов.

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