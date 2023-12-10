СБУ объяснила арест гражданина США поддержкой им России

Фото: телеграм-канал Gonzalo Lira

Украинская СБУ заявила, что арестовала в стране гражданина США и Чили, блогера Гонсало Лира из-за его поддержки России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Сейчас блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

"Досудебное расследование по данному уголовному производству окончено, рассмотрение дела в суде назначено на 12 и 21 декабря. Все действия украинских правоохранителей происходили и происходят исключительно в рамках действующего законодательства", – говорится в сообщении.

Мужчине предъявили обвинение по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников". В СБУ уточнили, что в мае 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Позже за Лиру внесли залог и отправили его под домашний арест.

Впоследствии, подчеркнули в украинской службе, блогер нарушил закон и "попытался бежать от правосудия". Он пытался пересечь границу Украины и Венгрии на мотоцикле, заявили в СБУ. На пограничном пункте его не пропустили, а позже задержали в Закарпатье и привезли в Харьков.

О ситуации с Гонсало Лирой ранее рассказал журналист Такер Карлсон. С июля блогера подвергают пыткам в украинской тюрьме за критику Владимира Зеленского, заявил он. Позже американский предприниматель Илон Маск потребовал от Зеленского объяснить арест гражданина США Лиры.

Ранее стало известно, что число нарушений по правам людей на свободу и безопасность значительно увеличилось со стороны ВСУ с 24 февраля 2022 года. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), было зафиксировано 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц (17 женщин, 57 мужчин и один мальчик).