Зеленский пригрозил Западу третьей мировой войной в случае отказа от помощи

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Остановить конфликт на Украине и исключить третью мировую войну можно финансово. Для этого западным странам необходимо вовремя выделять Киеву помощь, заявил в интервью немецкому телеканалу ARD украинский президент Владимир Зеленский.

"Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, третьей мировой войны", – отметил он.

Как подчеркнул глава Украины, Киев зависит от военной помощи Вашингтона и Евросоюза.

"Иногда очень комфортно находиться в других странах и говорить, что Украина защищает наши общие ценности, но отдают жизни только украинцы... Очень важно, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы", – добавил он.

Ранее эксперт из Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс заявил, что третья мировая война уже началась. По его мнению, люди привыкли представлять себе третью мировую войну ядерным конфликтом, который приведет к быстрому уничтожению всего человечества. Однако, считает эксперт, сейчас мировая война принимает другую форму.

До этого Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Всемирного русского народного собора в видеоформате, заявил, что устойчивый миропорядок невозможен без сильной России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что основанный на американских правилах мировой порядок изжил себя. По его словам, президенту США Джо Байдену следовало бы признать, что американская сторона своими стремлениями сохранить гегемонию принесла только вред.

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