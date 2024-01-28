Происходящее в мире можно считать началом третьей мировой войны – СМИ

Фото: 123RF/zeferli

Эксперт из Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс заявил, что третья мировая война уже началась. Об этом он написал в статье для iDNES.

По его мнению, люди привыкли представлять себе третью мировую войну ядерный конфликт, который приведет к быстрому уничтожению всего человечества. Однако, считает эксперт, сейчас мировая война принимает другую форму.

Хайс пишет, что во многих частях мира сегодня происходят открытые конфликты, однако все они являются не разрозненными, а отражают два альянса, которые в разной степени консолидируются и в то же время находятся в явной оппозиции друг другу.

"Итак, третья мировая уже началась? Если учитывать конфликты низкой интенсивности (это такой же оксюморон, как и мировая война низкой интенсивности), то, пожалуй, да", – считает он.

По мнению эксперта, сейчас мировое сообщество разделено на два полюса, которые борются между собой за право изменить будущий миропорядок.

Ранее Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Всемирного русского народного собора в видеоформате, заявил, что устойчивый миропорядок невозможен без сильной России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что основанный на американских правилах мировой порядок изжил себя. По его словам, президенту США Джо Байдену следовало бы признать, что американская сторона своими стремлениями сохранить гегемонию принесла только вред.

Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок