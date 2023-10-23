Мир больше не будет крутиться вокруг США – Песков

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Вашингтон хочет, чтобы любой миропорядок был американоцентричным, но такого больше не будет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о том, что человечеству нужен новый мировой порядок и США могут построить его. По словам Пескова, как бы Штаты этого ни хотели, мир больше не будет крутиться вокруг США.

Представитель Кремля согласился с тем, что мир нуждается в новом порядке, при этом он подчеркнул, что Москва не согласна с тем, что такой порядок может быть построен Вашингтоном.

"Действительно, мир нуждается в новом миропорядке, основанном на совсем других принципах", – заявил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сотрудничество России и КНР может стать одной из угроз сложившемуся миропорядку. Он также объявил о конце миропорядка, который сложился по итогам холодной войны.

Выступая с лекцией в университете Джонса Хопкинса, Блинкен добавил, что десятки лет, во время которых строилась геополитическая стабильность, вероятные ожидания об укреплении мира и безопасности, о международном сотрудничестве, все это уступило место конкуренции с авторитарными и ревизионистскими державами.

Говоря о России, он назвал ее действия на территории Украины самой острой и актуальной угрозой международному порядку. Однако один из не менее серьезных вызовов политик также видит в Китае, так как эта страна и ее власти якобы стремятся переписать миропорядок.

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