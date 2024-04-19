01:46Происшествия
Система ПВО сбила 25 целей на подлете к Белгороду
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 25 воздушных целей на подлете к Белгороду. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 25 воздушных целей на подлете к городу. По предварительный информации, пострадавших нет", – написал он.
По словам губернатора, в результате атаки со стороны ВСУ в Белгороде в трех частных жилых домовладениях были выбиты окна и посечены фасады. Различные повреждения выявлены на территории четырех складских помещений – на одном из них началось возгорание, которое было оперативно потушено. Кроме того, были зафиксированы повреждения 11 легковых автомобилей.
В Белгородском районе, в селе Таврово, из-за атаки украинских сил на территории частного домовладения осколками посечены крыша надворной постройки и забор, также поврежден один автомобиль.
Губернатор подчеркнул, что оперативные службы уже работают на месте происшествий, информация о последствиях уточняется.
До этого ВСУ атаковали Белгородскую область в ночь на 18 апреля. Система ПВО уничтожила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом.
Из-за ночного обстрела ВСУ тогда пострадали два человека.
Почти 400 белгородцев разместили в подмосковных детских лагерях