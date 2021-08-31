Малярийную инфекцию обнаружили у пациента в Псковской области

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В Псковской области врачи выявили случай малярийной инфекции у пациента, который ранее посетил тропики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Псковскую областную инфекционную больницу.

"В реанимацию Псковской областной инфекционной больницы поступил мужчина, 22 года, с диагнозом "лихорадка неясного генеза. менингит". Учитывая отсутствие анамнеза жизни и подробного анамнеза заболевания, специалисты нашего учреждения провели вслепую дифференциальный диагноз, остановившись на малярии", – говорится в сообщении.

Мужчина поступил в медучреждение в середине августа, а пришел в себя в последние дни месяца. На данный момент пациента экстренно перевели в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова Санкт-Петербурга. Его доставили санитарным транспортом в составе специализированной бригады.

Ранее энтомолог, доктор биологических наук Дмитрий Мусолин рассказал, что в зависимости от страны и климата ядовитые и паразитарные представители могут быть разными. Малярийные комары и муха цеце любят влажный климат, скорпионы и пауки живут в более сухих районах. Эксперт отметил, что туристы, выезжающие в тропические страны, зачастую не могут распознать, безопасное перед ними насекомое или нет. Даже после укуса это не всегда легко определить.