Первый ПЦР-тест для выявления малярии зарегистрировали в России

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Роспотребнадзор зарегистрировал первый в России ПЦР-тест, который диагностирует малярию, сообщает "Мир 24".

Тест разработали специалисты из Центрального научно-исследовательского института Эпидемиологии Роспотребнадзора. Он может определить инфекцию при низком уровне инфицирования, в период инкубации и на начальном этапе болезни.

Отмечается, что этот метод не позволит получить ложноположительные результаты микроскопического анализа при анализе препаратов крови плохого качества или специалистом с недостаточной квалификацией.

ПЦР-тест можно будет использовать для профилактической проверки жителей или же чтобы выявить острую и хроническую стадию малярии при завозных случаях. Также этот метод тестирования подойдет в качестве дополнительного к микроскопии.

Ранее сообщалось, что сразу несколько российских туристов, вернувшихся из Танзании и с острова Занзибар, умерли от малярии. Тем не менее туристы, которые уже купили туры, от своих планов, как правило, не отказываются.

Врач-инфекционист Ирина Иванова рассказала, что перед поездкой на остров Занзибар за несколько месяцев надо вакцинироваться от гепатита А и брюшного тифа. По ее словам, не менее опасна для туристов лихорадка денге, передаваемая комарами.

