Депздрав дал москвичам рекомендации перед поездкой на Занзибар

13:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Перед поездкой на остров Занзибар за несколько месяцев надо вакцинироваться от гепатита А и брюшного тифа. Об этом Агентству "Москва" рассказала врач-инфекционист Ирина Иванова.
"Также следует убедиться в том, что все вакцины, регламентированные календарем профилактических прививок, получены – особенно следует обратить внимание на вакцинацию против кори", – рассказала Иванова.
По словам медицинского специалиста, не менее опасна для туристов лихорадка Денге, передаваемая комарами.
"В некоторых регионах также через комаров можно заразиться и малярией. Вакцины против малярии в настоящее время нет, однако следует рассмотреть возможность применения превентивной химиопрофилактики этого заболевания", – предупредила врач.
Кроме того, она подчеркнула, что препараты, которые нужно принимать по определенной схеме, назначает лишь врач.
Иммунитет развивается только через несколько недель после прививки, в результате отправляться на отдых не рекомендуется без подготовки, отметила Иванова.
"В любом случае окончательное решение о необходимости и целесообразности вакцинации принимает врач исходя из региона, в который запланировано путешествие, имеющегося прививочного анамнеза и иных факторов", – добавила врач-инфекционист.
Ранее Анна Попова предупредила о приходе новых штаммов вируса гриппа в Россию. По ее словам, это подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа сейчас.
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