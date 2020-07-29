Голикова сообщила о планах проведения скрининговых исследований на 17 типов вируса

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Правительство РФ планирует провести в регионах ПЦР-скрининг на 17 респираторных вирусов, включая коронавирус. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с участием Владимира Путина.

"Мы планируем провести скрининговое обследование населения методом ПЦР на 17 респираторных вирусов, включая вирусы гриппа А и В и COVID-19", – сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что такое обследование поможет определить, в каких регионах вирус продолжает циркулировать. По ее словам, в приоритетном порядке будут обследованы школьники, студенты, лица, проживающие в общежитиях, интернатах, домах престарелых и медицинские работники.

В целом Голикова отметила, что показатель летальности от коронавирусной инфекции в России составляет менее 2,5%. По ее словам, этот показатель заметно ниже, чем во многих других странах.

На этом же совещании Владимир Путин положительно оценил работу российской системы здравоохранения в период пандемии коронавируса. По словам президента, ситуация с коронавирусом в России успокаивается – число новых случаев кратно уменьшается, но еще может качнуться в любую сторону.

За последние сутки в России подтверждено 5 475 новых случаев коронавируса. В Москве зафиксирован 671 случай. Всего в России выявлено 828 990 случаев COVID-19, вылечились 620 333 человека, скончались 13 673. Выздоровели 620 333 человека.

