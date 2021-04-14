Врач перечислила симптомы "желудочного коронавируса"

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Ассистент кафедры гастроэнтерологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Юлия Коковина рассказала об участившихся случаях желудочно-кишечных проявлений COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Коковиной, многие люди стали намного чаще обращаться к гастроэнтерологу после того, как перенесли коронавирусную инфекцию. Самыми частыми симптомами в области живота при коронавирусе стали сильные схваткообразные боли.

"Может возникать послабление стула – без слизи и крови, как правило. Причем он может восстановиться на следующий день. Пока непонятно, можно ли считать симптомом тошноту (без рвоты), потому что она может быть обусловлена и повышенным давлением, которое часто возникает при ковиде", – пояснила врач.

Кроме того, она отметила, что обострения могут коснуться пациентов с мочекаменной болезнью. Среди прочих симптомов оказались изжога, вздутие, газообразование и рефлюкс.

Коковина подчеркнула, что причина симптомов может скрываться в стрессе. Больше всего от инфекции страдает двенадцатиперстная кишка: SARS-CoV-2 поражает ее вплоть до появления язв.

Ранее психиатр рассказал о неврологических последствиях коронавируса. По его словам, вирус имеет нейротропность. Многие столкнулись с такими симптомами, как аносмия и паросмия, – потеряли обоняние, стали ощущать запахи, которых не существует в реальности.

Практика показывает, что такая органическая симптоматика может длиться порядка двух месяцев.

