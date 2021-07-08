Названы болезни, которыми можно заразиться в подъезде многоэтажки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Туберкулез, острая кишечная инфекция и ветряная оспа являются наиболее распространенными заболеваниями, которыми можно заразиться в подъезде многоквартирного дома. Об этом рассказала врач-эпидемиолог группы компании "Инвитро" Дарья Тихонова.
По ее словам, острой кишечной инфекции чаще всего подвержены дети, которые сначала дотрагиваются до ручек дверей, домофонов, почтовых ящиков, а затем тянут руки ко рту. Основными симптомами заболевания являются рвота, тошнота, высокая температура и боли в животе.
Что касается туберкулеза, то им можно заразиться не только в подъезде многоэтажки, но и в коммунальной квартире или ветхом деревянном доме, объяснила врач. Это связано с тем, что патогены в данных случаях проникают через воздушно-капельный контактный путь.
"Разносчиком заболевания может стать сосед, ведущий асоциальный образ жизни и не использующий средства индивидуальной защиты. Также бактерия может активно развиваться в закрытых помещениях с высокой влажностью. <...> Не исключен и фактор заболевания через рукопожатия и передачу предметов быта", – приводит слова Тихоновой РИА Недвижимость.
Кроме того, отметила врач, в подъезде можно заразиться и ветряной оспой. Заражение происходит воздушно-капельными и контактными путями.
Ранее врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине Лариса Сорокина рассказала, при каких заболеваниях человеку лучше отказаться от похода в лес. Специалист отметила, что важно обратить внимание на хронические болезни. В стадии обострения поход противопоказан.
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