Психиатр рассказал, как характер влияет на предрасположенность к болезням

Фото: depositphotos/Subbotina
Врач-психиатр высшей категории Сергей Поздняков рассказал Москве 24, какие предрасположенности к болезням наблюдаются у людей с разным типом характера.
Существуют четыре вида темперамента: холерики, флегматики, сангвиники и меланхолики. Последние – это достаточно тревожные люди с тонкой натурой, пропускающие все через себя и поэтому склонные к некоторой депрессии, пояснил специалист.
"Для тонких натур характерны тонкие сосуды в головном мозге, вследствие чего для меланхоликов высок риск возникновения нарушения головного кровообращения, в том числе инсульта. Более того, у них достаточно слабо развита дыхательная система", – подчеркнул Поздняков.
У людей с меланхоличным типом характера в организме вырабатывается меньше эндорфинов (гормонов радости) и больше кортизола, который снижает иммунную защиту организма, отметил психиатр.
"Поэтому люди, склонные к депрессии, всегда менее устойчивы к каким-либо заболеваниям, в том числе и к новой коронавирусной инфекции. Для того чтобы с ней справляться, надо стараться превратиться в оптимистов и холериков", – указал специалист.
Холерики в отличие от меланхоликов, наоборот, отличаются импульсивностью, вспыльчивостью и иногда агрессией, продолжает Поздняков. В связи с этим у людей такого типа практически всегда нарушается отток желчи, объяснил эксперт.
"Поэтому чаще всего для холериков характерны заболевания печени, поджелудочной железы и желчнокаменная болезнь", – заявил собеседник Москвы 24.
"Доктор 24": характер и здоровье
Флегматичные люди достаточно спокойные, но при этом имеют внутренние переживания. По словам Позднякова, основная особенность для флегматиков – проблемы с желудочно-кишечным трактом, в том числе гастрит и язва желудка.
Сангвиников психиатр назвал самой здоровой категорией людей. Однако даже они страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнул эксперт.
"Сангвиники – люди эмоциональные, целеустремленные, активные, отдающие себя жизни и работе, они "светя другим, сгорают сами". Именно поэтому для этого типа темперамента чаще всего характерны заболевания сердечно-сосудистой системы", – говорит врач.
Ранее ученые выяснили, какое влияние оказывает группа крови на риск развития сердечного приступа. Согласно их наблюдениям, люди со второй и третьей группой крови имеют риск инфаркта на 8% выше, чем пациенты с первой группой. Помимо этого, специалисты установили, что лица со второй и третьей группой имеют высокую вероятность развития тромбоза вен и тромбоэмболии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: