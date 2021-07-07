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Психиатр рассказал, как характер влияет на предрасположенность к болезням

Бурный темперамент: как характер влияет на предрасположенность к болезням
медицина общество эксклюзив

Фото: depositphotos/Subbotina

Врач-психиатр высшей категории Сергей Поздняков рассказал Москве 24, какие предрасположенности к болезням наблюдаются у людей с разным типом характера.

Существуют четыре вида темперамента: холерики, флегматики, сангвиники и меланхолики. Последние – это достаточно тревожные люди с тонкой натурой, пропускающие все через себя и поэтому склонные к некоторой депрессии, пояснил специалист.

"Для тонких натур характерны тонкие сосуды в головном мозге, вследствие чего для меланхоликов высок риск возникновения нарушения головного кровообращения, в том числе инсульта. Более того, у них достаточно слабо развита дыхательная система", – подчеркнул Поздняков.

Для меланхоликов характерны различные воспалительные заболевания легких, в том числе бронхиты, которые часто переходят в бронхиальную астму.
Сергей Поздняков
врач-психиатр высшей категории

У людей с меланхоличным типом характера в организме вырабатывается меньше эндорфинов (гормонов радости) и больше кортизола, который снижает иммунную защиту организма, отметил психиатр.

"Поэтому люди, склонные к депрессии, всегда менее устойчивы к каким-либо заболеваниям, в том числе и к новой коронавирусной инфекции. Для того чтобы с ней справляться, надо стараться превратиться в оптимистов и холериков", – указал специалист.

Холерики в отличие от меланхоликов, наоборот, отличаются импульсивностью, вспыльчивостью и иногда агрессией, продолжает Поздняков. В связи с этим у людей такого типа практически всегда нарушается отток желчи, объяснил эксперт.

"Поэтому чаще всего для холериков характерны заболевания печени, поджелудочной железы и желчнокаменная болезнь", – заявил собеседник Москвы 24.

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Флегматичные люди достаточно спокойные, но при этом имеют внутренние переживания. По словам Позднякова, основная особенность для флегматиков – проблемы с желудочно-кишечным трактом, в том числе гастрит и язва желудка.

Есть народная мудрость, которая гласит, что язва возникает не от того, что мы едим, а от того, что съедает нас.
Сергей Поздняков
врач-психиатр высшей категории

Сангвиников психиатр назвал самой здоровой категорией людей. Однако даже они страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнул эксперт.

"Сангвиники – люди эмоциональные, целеустремленные, активные, отдающие себя жизни и работе, они "светя другим, сгорают сами". Именно поэтому для этого типа темперамента чаще всего характерны заболевания сердечно-сосудистой системы", – говорит врач.

Есть еще одна беда: они больше других типов темпераментов склоны к злоупотреблению различными токсическими веществами, в том числе алкоголем. Наверное, именно потому, что они ничего не боятся.
Сергей Поздняков
врач-психиатр высшей категории

Ранее ученые выяснили, какое влияние оказывает группа крови на риск развития сердечного приступа. Согласно их наблюдениям, люди со второй и третьей группой крови имеют риск инфаркта на 8% выше, чем пациенты с первой группой. Помимо этого, специалисты установили, что лица со второй и третьей группой имеют высокую вероятность развития тромбоза вен и тромбоэмболии.

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