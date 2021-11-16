Россиян предупредили о риске заражения вирусом Коксаки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На фоне пандемии коронавируса изменилась сезонность некоторых инфекционных заболеваний, в частности, случаи инфицирования вирусом Коксаки, обычно циркулирующего летом, стали регистрироваться в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор напоминает, что заболевания, вызванные вирусами Коксаки, относятся к группе энтеровирусных инфекций, широко распространенных в большинстве стран, включая Российскую Федерацию", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что заражение вирусом происходит после употребления инфицированной воды, еды, а также через бытовые предметы. Основной источник его распространения – человек, который выделяет его в окружающую среду вместе с испражнениями.

Выделяют две группы вирусов Коксаки. Заражение вирусом группы А проявляется, в частности, высыпаниями на коже, поражением верхних дыхательных путей, стоматитом, конъюнктивитом и диареей. Между тем для группы Б, которая в основном распространена среди детей до 15 лет, характеры поражения сердца, плевры, печени, поджелудочной железы, появление сыпи, боль в животе и грудной клетке.

Кроме того, иногда вирусы Коксаки могут вызывать вирусный менингит, энцефалит или миокардит.

Как отмечает Роспотребнадзор, в настоящее время специфической профилактики вызываемой вирусом инфекции не существует. В ведомстве призвали россиян соблюдать правила личной гигиены: регулярно и тщательно мыть руки, овощи и фрукты, проводить термическую обработку продуктов питания, избегать контактов с инфицированными людьми.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о возможных вспышках кори на фоне пандемии. Там отметили, что в 2020 году вакцинацию против кори из-за коронавируса пропустили свыше 22 миллионов детей: вторую дозу вакцины от кори получили только 70% детей, что вызывает обеспокоенность.

