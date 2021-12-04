Снежный покров в Москве достиг 10 см

Снежный покров в Москве достиг 10 сантиметров. В субботу в городе облачно, местами со снегом и гололедицей. Такая погода продержится весь день. Температура воздуха днем не опустится ниже минус трех градусов.

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