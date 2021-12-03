Врачи рассказали об отличиях штамма "Омикрон" от "Дельты"

В ноябре мир столкнулся с новым, вызывающим обеспокоенность штаммом коронавируса "Омикрон". Специалисты отмечают, что у него больше мутаций, чем у других вариантов вируса. Сейчас эксперты устанавливают, насколько он опасен. Данных пока не так много, однако уже известно о главной особенности нового штамма – заболевшие им испытывают сильную усталость. Рассказываем, какие еще симптомы характерны для "Омикрона", а также о других его отличиях от предыдущих поколений инфекции.



Насколько заразен новый штамм?

Фото: AP Photo/Jerome Delay

Новый штамм коронавируса стремительно распространяется по планете и был уже выявлен более чем в 30 странах. В России пока не зафиксировали случаев заражения "Омикроном", однако эксперты не исключают, что в скором времени с ним столкнутся и россияне. Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24, что сейчас эксперты располагают только общими наблюдениями о новом варианте инфекции.

"Пока четко ничего сказать нельзя ни по клинической картине "Омикрона", ни о его контагиозности. По первым данным, он достаточно заразный – не хуже "Дельты", а может, даже более опасный", – подчеркнул специалист.

В свою очередь, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что заразность у "Омикрона", скорее всего, будет выше на 25–30% по сравнению с "Дельтой". Об этом он сообщил в интервью Москве 24, добавив, что пока соответствующие данные являются предварительными.



Какие у "Омикрона" отличительные симптомы?

Фото: AP Photo

Медицинские специалисты из Африки, где впервые и был обнаружен новый штамм, рассказали, что у заразившихся отмечается сильное чувство усталости. Также медики столкнулись с тем, что у больных проявляются симптомы гриппа, сухой кашель, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле.

Врач-иммунолог Николай Крючков указал, что такие признаки болезни могут наблюдаться при любой простуде и ОРВИ.

"На основании только клинической картины невозможно идентифицировать COVID-19, поэтому нужно лабораторное подтверждение: тест на антиген и ПЦР-тест. Более понятно можно определить коронавирусную инфекцию по картине легких в случае среднего и тяжелого течения", – сказал эксперт.

Иммунолог посоветовал при появлении первых симптомов ОРВИ – слабости, температуры, кашля, заложенности носа, болей в мышцах и суставах – обратиться к специалисту и пройти необходимое тестирование.

Вирусолог Максим Скулачев также отметил, что данные по отличительным симптомам "Омикрона" сильно разнятся. "Кто-то говорит, что нет тяжелого течения, но непонятно, у какой категории людей это наблюдается: привитых и переболевших или непривитых", – объясняет он.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Другие говорят, что возникают тяжелые симптомы, в том числе у молодежи. В эту пандемию уже очень много было несистемной информации, которая потом не подтверждалась. Нужно просто подождать, когда соберется достаточная статистика, чтобы определить характерные отличия "Омикрона".

Вирусолог добавил, что для полноты картины необходима статистика не из Африки, где ее, по мнению специалиста, собирают не слишком аккуратно, а из Великобритании, США и Германии.



Защищает ли от нового штамма вакцина?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Минздраве РФ сообщали, что отечественные вакцины против коронавирусной инфекции эффективно защищают от заболевания COVID-19, в том числе вызванного новым штаммом "Омикрон".

Однако Скулачев опасается, что этот вариант вируса мог научиться с большей вероятностью уходить от иммунной защиты у вакцинированных и переболевших. Специалисты предполагают, что патогенность мутировавшего штамма не уменьшается по сравнению с предшествующими поколениями инфекции.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук С учетом большого количества мутаций у "Омикрона" – есть мутации, свойственные как для "Беты", так и "Дельты", – может случиться, что у вакцинации снизится эффективность. Может быть, более чувствительными станут люди, которые ранее переболели COVID-19, то есть защита у переболевших тоже снизится.

"В соседних провинциях с ЮАР фиксируется большой рост госпитализаций и тяжелого течения. Пока только начальный период роста смертей, но тенденция плохая. Судя по всему, там будет большой подъем смертности. Патогенность, вероятно, будет на уровне "Дельты", – говорит иммунолог.



Кто находится в группе риска?

Фото: AP Photo/Vitali Timkiv

По словам Крючкова, одна из особенностей, которая проявляется в том числе в Африке, – это нацеленность вируса "Омикрон" на молодые группы населения: детей до двух лет и взрослых от 20 до 39 лет включительно.

"Резко подскочила частота по госпитализациям с 30 до почти 65%. Дети до двух лет, по сравнению с "Дельтой", стали более уязвимыми. Причем у части заболевших фиксируется тяжелое течение заболевания", – пояснил специалист.



Можно ли заразиться двумя штаммами одновременно?

Фото: AP Photo/Vitali Timkiv

Максим Скулачев рассказал, что на данный момент неизвестны случаи, когда люди заболевали одновременно обоими штаммами вируса – и "Дельтой", и "Омикроном".





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Это еще нужно умудриться так заболеть. У такого человека должны быть какие-то проблемы с иммунной системой. Будут ли люди заражаться "Омикроном" после того, как переболели "Дельтой", – это большой вопрос, и на него пока ответа нет.

При этом в ближайшие 2–2,5 месяца вероятность обнаружения таких больных очень высока.

"Сейчас идет период, когда "Омикрон" пока еще не стал доминирующим, поэтому люди могут заразиться сразу обоими штаммами. Могут появляться некие новые мутанты, которые станут смесью штаммов. Но гигантской опасности в этом я не вижу, потому что часть мутаций "Дельты" уже есть и у "Омикрона", – объяснил Николай Крючков.

Специалист полагает, что заражение сразу двумя штаммами не должно усугублять течение болезни.