В Минздраве рассказали, как пожилым защититься от штамма "Омикрон"

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Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала Москве 24, что правильное питание и вакцинация помогут пожилым людям снизить риск заражения новым вариантом коронавируса "Омикрон".

"От нового штамма защита такая же, как и от старого, – это вакцинация. Если у кого-то возникает вопрос, помогает ли она от этого штамма, – окончательного ответа сейчас никто не даст. Однако при том, что да, там может быть много мутаций, все-таки это тот же вирус. Я полагаю, что иммунная защита будет срабатывать и в этом случае. Все же это не абсолютно разные вирусы", – отметила специалист.

Кроме того, Ткачева советует носить маску в общественных местах даже тем, кто вакцинировался от коронавируса. По словам специалиста, это поможет дополнительно защититься от заболевания. Также важно соблюдать безопасное расстояние от других людей, напоминает гериатр.





Ольга Ткачева главный гериатр Минздрава России Правильное питание, физическая нагрузка, хороший сон, контроль хронических заболеваний – весь комплекс поддержки здоровья – это базис для защиты не только от коронавируса, но и от любой инфекции.

Также специалист советует минимизировать контакты, чтобы снизить риск заражения.

"По возможности там, где что-то можно делать дистанционно, делайте это дистанционно. Пока мы не так много знаем о новом штамме. Мы знаем только, что он чрезвычайно контагиозен и очень быстро распространяется. Конечно, надо все-таки минимизировать общение, чтобы прервать цепочку", – заключила Ткачева.

В четверг, 2 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России пока не выявлен "Омикрон"-штамм коронавируса. Вместе с тем она подчеркнула, что от нового варианта инфекции поможет защититься вакцинация. Главный санитарный врач РФ также обратилась к россиянам с просьбой не выезжать за границу на новогодние праздники, а провести их на свежем воздухе, с родными.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что "Омикрон" может быть опасен не только для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, но также для детей до 2 лет и взрослых от 20 до 39 лет. По мнению эксперта, говорить о том, что заболевание новым вариантом коронавируса у всех протекает легче, пока рано.