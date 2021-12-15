Два человека погибли при пожаре в бывшем здании школы в центре Москвы

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Два человека погибли и один пострадал в результате пожара в бывшем здании школы на Таганской улице в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном главке МЧС.

"Происходило загорание на первом этаже в неэксплуатируемом здании на общей площади около 50 квадратных метров", – рассказали в ведомстве.

К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован.

Пожар в бывшем здании школы в Таганском районе столице произошел днем 15 декабря. Здание 1936 года постройки не использовалось.